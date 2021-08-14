living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تجمع المعلمين: لعدم التعرض للقطاع الذي ضحى لإنجاح العملية التعليمية رغم الظروف

14
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 إستهجن "تجمع المعلمين في لبنان" في بيان "قيام وزارة التربية والتعليم العالي باستدعاء مجموعة من الأساتذة النقابيين للتحقيق معهم على خلفية مواقفهم النقابية الرافضة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي وصلت إليها البلاد".


واعتبر أن "للعمل النقابي الهادف حصانة لا يجوز المس بها تحت أي ذريعة أو استغلال، وعليه يقف التجمع متضامنا إلى جانب الزملاء الكرام"، داعيا الوزارة "للعودة عن هذه الخطوة المريبة في هذه الظروف".

وأكد التجمع "ضرورة عدم التعرض لشريحة المعلمين والأساتذة الذين يعتبرون النخبة المثقفة في المجتمع، والموكلة إليها رسالة تربية الأجيال وتحصينها، والتي ضحت وقدمت كل ما تملكه من إمكانات وقدرات لإنجاح العملية التعليمية لا سيما في العام الدراسي الماضي وكذلك إنجاز الامتحانات الرسمية، بالرغم من ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية الخانقة والأوضاع الصحية الحساسة".

ودعا إلى "الحوار الهادئ والعقلاني بين الجميع، لتجاوز هذه الأزمة التي تمر ببلدنا الحبيب لبنان، والابتعاد عن أي انقسامات أو مناكفات أو تحديات تؤدي إلى انهيار الهيكل التربوي والنقابي على الجميع".

وأهاب بجميع التربويين والنقابيين والجهات التربوية الرسمية والخاصة "الوقوف صفا واحدا لمقاومة التحديات التي نستطيع بالتوكل على الله وبالوحدة والحوار والتنسيق، بأن ننتصر عليها ونتجاوزها بكل عزيمة وإرادة صلبة وثبات".


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout