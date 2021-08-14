أدي معلوف عن الحكومة: تم تخطي الكثير من العقد في ظل منهجية جديدة في التواصل

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إستغرب النائب ادي معلوف، خطوة رفع الدعم عن المحروقات على بعد أسابيع فقط من تطبيق البطاقة التمويلية، معتبرا أن "هذا القرار لا يمكن اتخاذه بليلة ما فيها ضو قمر".



وإذ أكد أن ما حصل في مثابة انقلاب على الشعب أولا، اتهم جهات معينة ب "السعي الى تفجير البلد من خلال قطع المواد الأساسية ومنع وصولها الى المواطن".



وفي حديث الى برنامج "أقلام تحاور" عبر "صوت كل لبنان"، شدد معلوف على أن "الحل هو في تشكيل حكومة جديدة، نافيا أن "يكون التأليف مجمدا عند حدود التيار الوطني الحر، فالرئيس المكلف على تواصل مع أطراف وقوى أخرى والمسألة غير متوقفة عند رئيس الجمهورية والفريق المقرب منه".



وأضاف: "تم تخطي الكثير من العقد في ظل منهجية جديدة معتمدة في التواصل"، جازما بأن "التيار لا يشارك في المفاوضات والأسماء".



وعن دعوة رئيس الجمهورية مجلس الوزراء الى الانعقاد، أكد معلوف أن "ما يحصل في البلد أمر استثنائي ويجب ان تكون هناك قرارات استثنائية ولا علاقة لذلك بتأخير تشكيل الحكومة".



ودان معلوف "التهجم على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي"، واصفا إياه ب"غير المقبول".





