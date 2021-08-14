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الاباتي الهاشم تفقد العيادات الخارجية المجانية في مستشفى المعونات

14
AUGUST
2021
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تفقد الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم العيادات الخارجيّة المجّانيّة في مستشفى سيّدة المعونات الجامعيّ في جبيل،
بالتعاون مع جمعية من حقي الحياة، حيث بارك العاملين فيها والمرضى ورفع الصّلاة معهم ومن أجلهم ومن أجل عائلة المستشفى والمرضى والوافدين إليه، في حضور امين سر الرهبانية اللبنانية المارونية الاب ميشال ابو طقة ومدير عام المستشفى الأب وسام الخوري ورئيس الجمعيّة الأب طوني الخوري والمدير الطّبي الدكتور زياد الخوري، وحشد من المدراء والأطباء والمرضى.

بعد صلاة التبريك، القى الاب الهاشم كلمة اثنى فيها على مثل هذه المبادرات الانسانية وقال: "في ظل الاوضاع التي نعيشها وجائحة كورونا، وفي الوقت الذي تتعرض له المستشفيات من خطر التوقف "لا سمح الله" عن تأدية رسالتها الانسانية، وفي الوقت الذي يعيش مستشفى المعونات الجامعي بصعاب كبيرة كي يستمر في رسالته، نرى اليوم هذه المبادرة التضامنية بين ادارة المستشفى وجمعية من حقي الحياة واصحاب الايادي الخيرة والاطباء والجسم التمريضي للوقوف الى جانب اخيهم الانسان المريض".
واكد على "اهمية المبادرات التضامنية في مساعدة الاخرين والوقوف الى جانبهم بمعزل عن المقدرات والامكانيات التي بين ايدينا، مذكرا بأن المؤسسات الخيرية عبر التاريخ بدأت بمبادرات من اناس لا يملكون الكثير من المقدرات المالية بل بموقف تضامني للمساعدة ومشيرا الى انه ان لم يبادر كل انسان منا بالوقوف الى جانب اخيه الانسان ومساعدته لن نستطيع الاستمرار وتخطي الازمات التي تعترضنا".
وتمنى بمباركة الرب التوفيق للمستشفى والقيمين على هذه المبادرة لخدمة العدد الاكبر من المرضى المحتاجين اكمالا للمسيرة الانسانية في مجتمعنا ووطننا.
إشارة الى أنّ هذه العيادات الخارجيّة المجّانيّة تقوم باستقبال المرضى كافّة بدون أي تفرقة مادية أو مذهبية، من السّاعة 8h30 حتى السّاعة12h30 بعد أخذ موعد مسبق عبر الإتّصال على الرّقم 940480/1 09
بالإضافة إلى مؤسسات الرّهبانية اللّبنانية المارونيّة وجمعية من حقّي الحياة، تعتمد هذه العيادات في عملها على مساهمات الجمعيّات الخيريّة، ومن يرغب من الخيّرين.

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