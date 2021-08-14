living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمدان: رياض سلامة ارتكب آخر أفعاله المجرمة في إفقار الشعب اللبناني‎‎

14
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:

رياض سلامة ارتكب آخر أفعاله المجرمة في إفقار الشعب اللبناني، بما فعله تحت شعار شعبوي بعدم المس بالاحتياط الالزامي، وهو كان قد سبق بهندساته المالية أن خفّضه، ودفع الرشاوي لمؤسسات إعلامية، ورسمية، وشخصيات سياسية ورسمية، من مختلف الأحزاب والأطياف والقوى السياسية والاقتصادية اللبنانية.

رياض سلامة ارتكب ما ارتكب بسبب ثلاثة أمور أساسية وهي:

أولاً: دوره منذ ثلاثين عاماً في مسك القرار الاقتصادي اللبناني كحاكم لمصرف لبنان وأعلى سلطة مالية فيه، لأجل التفاعل مع مخططات الأميركيين واليهود في الساحة اللبنانية منذ ربيع رابين المشؤوم، التي دقت ساعته اليوم .

ثانياً: استدعائه من قبل القضاء اللبناني، ومواجهته بالأدلة والوثائق التي تؤكد مسؤوليته، عن تغطية عمليات تبييض الأموال واختلاسات، وعدم الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي اللبناني، وهذه أخطر من الاتهامات التي وجهت إليه في المحاكم الفرنسية والسويسرية وغيرها من المحاكم الأوروبية.

ثالثاً: عندما أرسل له الوزني طلباً رسمياً بسبب الضغوطات على وزير المالية، ليدفع لشركة ألفاريس المكلفة بالتدقيق الجنائي، رفض ذلك عبر الهروب إلى التخريب الاقتصاد الشامل، لحماية وتأمين ناهبي المال العام  بما ارتكبوه وارتكبه.

لذلك نقول أن على كل من يتحمل المسؤولية الرسمية في لبنان من فخامة الرئيس العماد ميشال عون ولا نقول مروراً بالموظف في رئاسة الحكومة حسان دياب، اعتقال رياض سلامة وليس فقط إقالته كي لا تضيع الحقيقة، وكشف كل أوكار الفساد والإفساد، منذ الطائف وحتى اليوم، الذي يُعتبر رياض سلامة هو حجر الأساس في هذا الهيكل العفن، والدينامو المحرّك لمنظومة فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة.

 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout