الرئيس عون: قراري الراسخ هو تحمّل مسؤولياتي الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل

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رئيس الجمهورية لوفد شبابي: الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان نتيجة سياسات مالية خاطئة لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تقضي على عزيمتنا في المضي قدما في معالجة تداعياتها

الرئيس عون: تلطّى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمّل ما يترتّب عليه من واجبات

رئيس الجمهورية: أي موقف او قرار إصلاحي اتخذناه جوبه بعراقيل جمّة لم يكن هدفها الاّ وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليا ودوليا

الرئيس عون: مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك وآمل ان يخرج الدخان الأبيض قريبا فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ان الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، والتي هي نتيجة تراكمات سياسات مالية خاطئة، لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تقضي على عزيمتنا في المضي قدماً في معالجة تداعياتها."

وأضاف: "ليست المرة الأولى التي يجتاز فيها لبنان صعوبات كبرى، لكنّني مصمّم، وهذا قراري الراسخ، على تحمّل مسؤولياتي الكاملة في مواجهتها، مهما بلغ حجم العراقيل ومهما تلطّى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمّل ما يترتّب عليه من واجبات أخلاقية ودستورية تجاه شعبه. ولقد كان واضحاً، منذ تسلّم مهامي الدستورية، انّ أي موقف او قرار إصلاحي اتخذناه، جوبه بعراقيل جمّة لم يكن هدفها الاّ وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع، محليا ودوليا."

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا شبابيا عرض معه لآخر التطورات في البلاد، وطمأن في خلاله الى انّ مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك، متأملا ان يخرج الدخان الأبيض قريبا فتتشكّل حكومة تتمكّن من تحمّل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي تطلعات اللبنانيين.