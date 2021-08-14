عن مرتزقة رياض سلامة ومأجوريه

A + A -

رزق الله الحايك - تصدرت الإشاعات الواجهة في اليومين السابقين في محاولةٍ بائسة لتشويه حقيقة موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من قضية الرفع الفجائي والفوري للدعم عن المحروقات من قبل المأجورين الذين اعتادوا الاسترزاق على عتبة الحاكم بأمر المال رياض سلامة.

فتنوّعت الإشاعات والتلفيقات في محاولة يائسة لتحريض الرأي العام على الرئيس عون والنائب باسيل، في مشهدية سوريالية تذكّر بحفلة العهر التي قامت يوم تقدم التيار الوطني الحر بإخبار أمام القضاء حول الفيول المغشوش ومن الأبواق نفسها.

وكما حاولوا بالأمس إلصاق الأخوين رحمة بالنائب باسيل، يحاولون اليوم بكل وقاحة إلصاق قرار رفع الدعم بالرئيس عون وباسيل.

ومثلما حاولوا التعمية على المرتشين من سوناطراك من خلال لصق التهمة بالطرف الوحيد الذي قاتل فساد العقد وتقدّم بالإخبار القضائي يحاولون اليوم لصق التهمة بالطرف الوحيد المعارض لسياسات رياض سلامة التجويعية.

لكن في النهاية، كما سقطت كل التلفيقات المرتبطة بالفيول المغشوش وبان الخيط الأبيض من الخيط الاسود، ومثلما ظهر أن "كلن يعني كلن" ما عدا التيار متورطون في فضيحة الفيول وتلقوا الرشاوى والهدايا وغطّوا الفارين من وجه العدالة، بدأت تتساقط اليوم كذبات الحقيرين الواحدة تلو الأخرى.

فرواية موافقة الرئيس عون على طرح رياض سلامة رفع الدعم في جلسة المجلس الأعلى للدفاع سرعان ما سقطت بعدما تبيّن أن سلامة خرج مطروداً مذلولاً من الجلسة، كما سقطت كذبة أخرى حاولت ماكينة الكذب إلهاء القاعدة العونية بها ومفادها موافقة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم على قرار المجلس المركزي رفع الدعم بحيث تبيّن أنها لم تتلقَّ أي تبليغ رسمي لتقوم باللازم.

في الختام، أثبت الرئيس عون ومعه التيار الوطني الحر أنهم الوحيدون الذين يمتلكون حسّ المسؤولية ويشعرون بوجع الناس.

وها هم المزايدون يلهون الرأي العام بهجمات على التيار مدّعين أن النائب باسيل موافق على رفع الدعم فيما الحقيقة أنهم هم أنفسهم يؤيدون وليّ نعمتهم ولم يسجّلوا موقفاً واحداً ضد قرار سلامة.

هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم بقروض مدعومة من مصرف لبنان أو برحلة مجانية على حساب الشعب على متن طيران الشرق الأوسط أو بمنحة مالية من الإدارة السابقة في كازينو لبنان يزايدون على الرئيس عون الذي استدعى سلامة وحاول إجباره على التراجع عن قراره وطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء، كما يزايدون على التيار الوطني الحر الذي يقاتل رئيسه للضغط على سلامة لوقف قرار تفجير البلد وسقط له جرحى خلال التظاهرات أمام منازل سلامة.

ليتنا سمعنا من هؤلاء الحقيرين إدانة واحدة لرفع الدعم بشكل فوري وقبل إقرار شبكة حماية لمنع وقوع مجاعة فربما عندها كنا صدّقنا نواياهم.

فليعتبرونا كاذبين لا بأس فقد تعوّدنا على الظلم لكن إن كانوا فعلاً حريصين على الناس فليحملوا راية وجع الشعب وليتقدموا الصفوف لمطالبة سلامة بكف سياسة التجويع والحصار ونحن مستعدون لنتبعهم.

إن قضية بهذا الحجم أكبر من رئيس الجمهورية وأكبر من التيار، فليتجاهلونا وليتقدموا الصفوف وسنكون وراءهم.

لكنهم مرتزقة مأجورون، نحن نعرفهم جيدًا وخبِرناهم سابقًا. هم جنود الباطل الذين مهما حاولوا لن يطالونا.

جل ما يقدرون عليه هو الكذب والتعمية لكن الشمس شارقة والناس قاشعة. والناس ستحاسبهم مع باقي المتواطئين.