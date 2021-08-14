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كهرباء لبنان: التعديات التي تحصل ستؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة الكهربائية في عدة مناطق

14
AUGUST
2021
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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه وفي ظل النقص الحاد في القدرات الإنتاجية المتوفرة على الشبكة بسبب الأزمة النقدية التي يمر بها البلد، باتت العديد من محطات التحويل الرئيسية في مختلف الأراضي اللبنانية تتعرض بشكل متكرر ويومي إلى الاعتداءات من قبل بعض المواطنين، الذين يقومون بالدخول إليها والاعتداء على المناوبين والعاملين فيها وإرغامهم على إعادة التيّار الكهربائي عنوةً على مخارج التوزيع، ولا سيما في محطات الحرج، البسطا، بيت ملّات، صور، صيدا، بعلبك، المصيلح، الزهراني ووادي جيلو.
 
ولفتت المؤسسة في بيان أن عددا من المعتدين أجبر منذ مساء يوم الخميس الماضي ولغاية تاريخه، المناوبين في محطات صور، وادي جيلو، السلطانية، المصيلح والزهراني على تغذية مخارج التوزيع فيها على أساس  12 ساعة في اليوم، معتبرا ان هذا الامر من شأنه أن يؤدي إلى حرمان مناطق أخرى من الاستفادة من ساعات التغذية الكهربائية المحددة لها من جهة، وإلى إمكانية تعميم هذه الحالة الشاذة في محطات تحويل رئيسية أخرى من جهة ثانية. 
 
وأشارت إلى أنه في حال استمرار هذه الاعتداءات على هذا النحو، سيؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة الكهربائية في عدة مناطق أخرى من لبنان، وقد يُعرّض الشبكة للانقطاع العام على كافة الأراضي اللبنانية في أية لحظة.
 
ونبّهت مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين، حرصاً على سلامتهم الشخصية، إلى خطر الدخول إلى هذه المحطات والمناورة فيها، متمنية على القوى الأمنية المؤازرة والمساعدة لتأمين الحماية للمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومنشآت المؤسسة في مواجهة هذه الاعتداءات التي تهدّد سلامة المنشآت والعاملين وسلامة الاستثمار.
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