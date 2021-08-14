كيف هو حال الطرقات قبل ظهر اليوم؟

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بحسب غرفة التحم المروري حال الطرقات اليوم هو على الشكل التالي:
- أوتوستراد بيروت جونيه طرابلس سالك بالاتجاهين
- أوتوستراد بيروت جونيه طرابلس سالك بالاتجاهين
أفادت غرفة التحكم المروري أن حال الطرقات هو على الشكل التالي:
- قطع السير امام كورال حالات المسلك الشرقي
- قطع السير امام كورال البترون باتجاه بيروت
- قطع السير على اوتوستراد الجيه بالاتجاهين وسالكة على الدامور الناعمة
- قطع السير عند مستديرة زحلة
- حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة بسبب توافد الى محطات المحروقات وتحويل السير الى اوتوستراد المطار
- قطع السير على اوتوستراد انطلياس المسلك الشرقي وعلى بولفار سن الفيل محلة ميرنا الشالوحي بالاتجاهين
- اوتوستراد صيدا بيروت سالك بالاتجاهين وحركة المرور كثيفة على الجيه
- قطع السير عند مستديرة عاليه بالاتجاهين
- حركة المرور كثيفة على طريق جعيتا بالاتجاهين بسبب توافد الى محطات المحروقات
- اقفال طريق بلونة الآن بالاتجاهين بالقرب من محطة المحروقات