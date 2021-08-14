إسرائيل توجه رسالة جديدة لمجلس الأمن بخصوص تعامل لبنان مع "حزب الله"

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بعث مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، السفير جلعاد أردان، رسالة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، ملحقة بالشكوى السابقة، بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحدود الشمالية مع لبنان.

وفي رسالته، أعرب السفير الإسرائيلي عن قلقه الشديد حول "الطريقة التي تعاملت بها السلطات اللبنانية مع "إرهابيي حزب الله"، الذين ارتكبوا هذه الهجمات على الحدود".

كما وجه جلعاد أردان دعوة لمجلس الأمن إلى "إدانة هذه الانتهاكات الجسيمة إدانة قاطعة، وأن يستنكر بعبارات لا لبس فيها تقاعس الحكومة اللبنانية عن اتخاذ إجراء في هذا الشأن".