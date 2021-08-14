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أسرار الصحف ليوم السبت 14 آب 2021

14
AUGUST
2021
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البناء

سأل سفير دولة فاعلة تتابع الملف الحكومي ساخراً عما إذا كان يوجد نص في الدستور يحول دون عقد اجتماعات طويلة ومتواصلة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لحين التوافق على تأليف الحكومة؟

توقع مرجع إقليمي بارز أن يتهاوى الوضع في أفغانستان قبل موعد الإنسحاب الأميركي وأن تكون لتداعيات الإنهيار العسكري أصداء كبيرة في المنطقة، وخصوصاً على التواجد الأميركي العسكري في العراق ما لم يتمّ التوصل إلى تفاهمات كبرى تسبق الإنهيار.

 

الجمهورية
رمت إحدى الوزارات المسؤولية على وزارة أخرى لعدم دفع مؤسسة خاصة رسوماً بدلاً لمياه الشفة فكان الجواب أنّ انقطاع الكهرباء يؤدي الى توقّف العدّادات وبالتالي «الزعبرة».
مَحظيون في تيار نافذ يحصلون على المحروقات من منشآت وشركات تابعة له ويبيعونها في السوق السوداء فيما المحطات معظمها فارغ.
لاحظت أوساط سياسية أن أزمة المحروقات إذا بقيت بِلا حلّ حتى الأسبوع المقبل فستتوقف الإتصالات لفترات غير قليلة وبالتالي يصبح الإنقطاع محتوماً.

 

اللواء
تغرق المساعدات الدولية، بما فيها إجراءات العقوبات بروتين دولي، يفقدها اهميتها، ما لم يلمس المواطن اللبناني ايّ نتائج عملية لها..

يروّج مستشار مقيم ولاعب بالقرارات إلى ان تقدماً ملحوظاً حصل، على خلاف تحفظ فريق معني...

يماهي حزب بارز تياراً موالياً من موظف كبير، لأسباب ليست واحدة في النظرة إلى دوره وتأثيرات هذا الدور السلبية.

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