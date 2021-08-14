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زيادة رواتب موظفي مصرف لبنان

14
AUGUST
2021
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كتبت "الأخبار" :

ابتداءً من أول آب، بدأ العمل بمفعول زيادة رواتب مدراء وموظفي مصرف لبنان. فقد اتخذ الحاكم رياض سلامة القرار بحصول كلّ مدير، وعددهم 29، على زيادة 12 مليون ليرة على الراتب. أما الموظفون، الذين تتراوح رواتبهم بين حدّ أدنى ألف دولار (مليون و500 ألف ليرة) وحدّ أقصى 5 آلاف دولار (7 ملايين و500 ألف ليرة)، فيقبضون 50 في المئة من معاشاتهم وفق سعر صرف 3900 ليرة لكلّ دولار، أما النصف الآخر فيُحوّل إلى بطاقات مصرفية تُستخدم لعمليات الشراء، ولا يحصلون عليه نقداً. وقد عبّر موظفون من أصحاب الرواتب الأدنى عن انزعاجهم من هذا القرار، لاعتبارهم أنّهم غير قادرين على التصرّف بنسبة كبيرة من النقد. وبحسب مصادر نقابة موظفي مصرف لبنان، فقد عرض سلامة على نواب الحاكم الأربعة زيادة 12 مليون ليرة على رواتبهم، إلا أنّهم «رفضوا الحصول عليها».

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