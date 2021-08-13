رابطة المتفرغين في اللبنانية دعت إلى وقف الأعمال الأكاديمية حتى تحقيق المطالب

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أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان، قبول استقالة ثلاثة من أعضائها وهم: الدكتورة نايلة أبي نادر، والدكتورة ندى كلاس والدكتور عادل المرود. كما وتبنت "التوصية التي تقضي بعدم بدء عام جامعي جديد، وبوقف كل الأعمال الأكاديمية ابتداء من الأول من تشرين الأول، إلى حين تصحيح الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأستاذ الجامعي".



واستنكرت "عدم طلب دعم الجامعة اللبنانية في الكتاب الذي وجهه وزير المال إلى مجلس الوزراء، وهذا يدل على إِهمال المسؤولين لموضوع الجامعة الوطنية ومعاناتها".



وأبقت الهيئة التنفيذية اجتماعاتها مفتوحة "لمواكبة التطورات الأليمة التي يمر بها الوطن والجامعة اللبنانية".



