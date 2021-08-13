قوى الامن: توقيف مطلوبين اثنين في الفاعور وعلي النهري بجرم سرقة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكرات العدلية بحقهم، تمكنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية رصد ومتابعة، من توقيف مطلوبين للقضاء، وذلك في بلدتي الفاعور وعلي النهري البقاعيتين، وهما:

-ع. ج. (مواليد عام 1986، لبناني)

- ص. م. (مواليد عام 2001، لبناني)

الأول يوجد بحقه مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرم سرقة، والثاني مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة.



أودعا القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص".