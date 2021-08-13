تلاعب بأسعار اللحوم.. توقيف رئيس بلدية!

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أفادت معلومات "الجديد" عن توقيف رئيس بلدية الشرقية تاجر المواشي علي شعيب بإشارة من المحامي العام في النبطية القاضي عباس جحا، على خلفية تلاعبه بأسعار اللحوم، وبحسب المعلومات فإن شعيب كان يبيع اللحم المدعوم باسعار السوق السوداء، وهو ما ثبتته إفادات عدد من أصحاب الملاحم في منطقة النبطية.

يذكر ان شعيب نفسه لم يلتزم بقرار قاضي الامور المستعجلة في النبطية بإقفال مكب النفايات في بلدته، جراء الشكوى المرفوعة من قبل مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، بالرغم من تبلغه ا

أفادت معلومات "الجديد" عن توقيف رئيس بلدية الشرقية تاجر المواشي علي شعيب بإشارة من المحامي العام في النبطية القاضي عباس جحا، على خلفية تلاعبه بأسعار اللحوم، وبحسب المعلومات فإن شعيب كان يبيع اللحم المدعوم باسعار السوق السوداء، وهو ما ثبتته إفادات عدد من أصحاب الملاحم في منطقة النبطية.

يذكر ان شعيب نفسه لم يلتزم بقرار قاضي الامور المستعجلة في النبطية بإقفال مكب النفايات في بلدته، جراء الشكوى المرفوعة من قبل مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، بالرغم من تبلغه القرار.