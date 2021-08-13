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رياض سلامة يقفل citymall !

13
AUGUST
2021
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بعد قرار حاكم مصرف لبنان الاحادي برفع الدعم الكامل و الفوري عن المحروقات و بعد شح و اختفاء هذه المواد من الأسواق بدأت الارتدادات الكارثية لقرار سلامة تظهر على الارض  و آخر الضحايا مجمع citymall :

أعلنت إدارة المركز التجاري City Mall عن الإقفال نتيجة أزمة الكهرباء.

وقالت في بيانٍ: "جانب المستفيدون من عقد وضع مساحة قيد التصرف في المركز التجاري City Mall نظرًا للظروف الاستثنائية والقاهرة التي تسود لبنان في الوقت الراهن، ومن تداعياتها الأصعب انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي الذي من أن تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان، وقد تفاقمت الأزمة نتيجة لعدم توفر المحروقات لا سيما مادة المازوت الضرورية لعمل مولدات الكهرباء الخاصة بالمركز التجاري City Mall، وذلك بالرغم من محاولاتنا الحثيثة للتزود بهذه المادة إضافة إلى اتخاذنا ما بوسعنا من التدابير الاحترازية للحد قدر الإمكان من تداعيات الأزمة المذكورة بكل تشعباتها. أمام هذا الواقع القاه ، وعملا بأحكام المادة التاسعة من النظام الداخلي المرعي الإجراء التي تجيز إقفال المركز التجاري بشكل مؤقت في الحالات الضرورية والجدية، تجد إدارة المركز التجاري نفسها مضطرة إلى اتخاذ القرار الاستثنائي بإقفال المركز التجاري City Mall وذلك ابتداء من تاريخ 14/08/2021 على أن يعاود النشاط حين توفر الطاقة الكهربائية بالحد الأدنى المطلوب. سوف نبقي إدارة المركز التجاري التواصل معكم للوقوف على التطورات واتخاذ القرارات المناسبة مع الشكر على تفهمكم".

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