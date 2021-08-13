الغاز.. خبر مقلق!

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اعلن رئيس نقابة العاملين وموزعي الغاز وخبير النفط والغاز فريد زينون، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام: ان "مخزون الغاز لا يكفي الا لخمسة ايام".

وطالب مصرف لبنان بـ"اعطاء الموافقة المسبقة حتى تتمكن الباخرة الموجودة في عرض البحر منذ 20 يوما من الدخول"، مشيرا انها "تحمل 5000 طن، وهناك باخرة آتية بعد 4 ايام في داخلها9000 طن". واوضح ان " الغاز والبنزين والمازوت لا تسلم اليوم، فمصرف لبنان يسعر على 20000 ليرة للدولار ووزارة الطاقة تسعر على 3900".

وناشد "المعنيين عقد اجتماع حالا للاتفاق على السعر لان المواطنين لا يمكنهم التحمل في ظل انعدام اي من مقومات الحياة".

وحذر من انه "اذا لم يتحمل المسؤولون المسؤولية فسيكون هناك تصعيد وسنقوم باقفال كل الطرق".

وطلب من المواطنين "في حال شراء اي قارورة غاز غير على سعر 3900 الاتصال بحماية المستهلك لضبط السوق السوداء".