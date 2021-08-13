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ما حقيقة انقطاع الانترنت من 12 ليلا حتى الـ7 صباحا اعتبارا من الشهر القادم؟

13
AUGUST
2021
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نفى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط، نفيا قاطعا صحة ما ورد في الخبر الذي يتم تداوله على بعض المواقع الإخبارية الاكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن " ان وزارة الاتصالات ستقطع خدمة الانترنت اعتبارا من الشهر القادم من الساعة 12 ليلا حتى الساعة 7 صباحا بشكل دائم"، والرسالة الصوتية المنسوبة الى المدير العام لهيئة اوجيرو عماد كريدية.

وأكد الوزير حواط "ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، وانه يسعى بكل طاقته من خلال الاتصالات التي يقوم بها من جهة مع وزير الطاقة ريمون غجر، ومن جهة اخرى مع الشركات الخاصة لتأمين مادة المازوت الى محطات الإرسال وبالتالي تفادي توقف خدمتي الانترنت والاتصال".

ودعا حواط الى "عدم اثارة البلبلة لدى المواطنين في موضوع الاتصالات وإستقاء المعلومات من البيانات الاعلامية لوزارة الاتصالات".

 

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