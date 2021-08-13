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باسيل: للحاكم ولكل يلي عم يغطّوه سياسياً بقراره وهم كتار ومكشوفين: اوقفوا الانفجار!

13
AUGUST
2021
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غرد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على "تويتر" وكتب: "للحاكم ولكل يلي عم يغطّوه سياسياً بقراره وهم كتار ومكشوفين: اوقفوا الانفجار! رفع الدعم بيصير تدريجياً. متل ما رفعتوه عن المحروقات من الـ1500 للـ3900 إرفعوه لرقم جديد لحين توزيع البطاقة التمويلية.

بتتحملو مسؤولية كل صهريج عم ينخطف، كل مكنة أوكسيجين عم تنطفي، كل برّاد عم يتعطّل بسوبرماركت أو بيت، كل محطة مياه عم توقف، كل محطة إنترنت وخليوي عم تتوقف، كل زرع عم يموت، كل معمل عم يسكّر، كل عسكري وموظف ما عم يقدر يجي عشغلو، كل دوا عم ينفقد وكل نفَس عم ينقطع وكل أمل عم ينطفي.

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رفضوا القرار، ولازم حكومة تصريف الأعمال تثبّت انها هي السلطة التنفيذية وتؤكد على خطتها. الحكومة الجديدة لازم تطلع بسرعة، والإنقلاب عليها وعلى الرئيس لازم يفشل... عم تغتالوا شعب بكامله بس شعبنا ما بيموت".


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