هذا ما حصل في مطار بيروت امس

A + A -

نفى مدير عام الطيران المدني بالتكليف فادي الحسن لـ"الجديد" حصول اي مشكلة في المطار.

وقال: ليس لدينا ازمة مازوت وما حصل بالأمس انقطاع جزئي لدقائق جراء عطل تقني.

كلام الحسن جاء بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر مطار بيروت في عتمة كاملة بسبب إنقطاع التيار الكهربائي.

كما وصدر عن المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي بيان، نفت فيه "المعلومات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن توقف مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عن العمل وتأجيل رحلاته"، معلنة ان "ما يتم تداوله غير صحيح والامور طبيعية في المطار".