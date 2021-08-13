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بالأرقام.. إرتفاع كلفة السلعة الغذائية والاستهلاكية بنسبة “صادمة”!

13
AUGUST
2021
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نشرت “الدولية للمعلومات” تقريراً حول ارتفاع كلفة السلة الغذائية والاستهلاكية. وجاء في التقرير ما يلي:

منذ نهاية شهر تشرين الثاني 2019 وحتى نهاية شهر تموز الماضي، ارتفعت، وبنسب كبيرة جداً، أسعار جميع السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، وهذا ما رفع من كلفة السلة الغذائية والاستهلاكية لأسرة مؤلفة من 5 أفراد من 450 ألف ليرة شهرياً الى 2.5 مليون ليرة أي ارتفاع بنسبة 455%.

وهذا الارتفاع مرده إلى عدة أسباب من أبرزها:

– إرتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية إزاء الليرة اللبنانية خاصة وأن 85%-90% من السلع الاستهلاكية مستوردة من الخارج.
– ارتفاع أسعار بعض السلع في الخارج نظراً لقلة الإنتاج بسبب الإغلاق نتيجة تفشي كورونا.
– الاحتكار ورغبة التجار بتحقيق المزيد من الأرباح في ظل انعدام الرقابة الحكومية.

وقد اختلفت نسبة الارتفاع بين سلعة وأخرى، وأعددنا اللائحة التالية التي تبين معدلات نسبة الارتفاع:

الخبز: 184%
زيت الزيتون: 500%
الزيت النباتي: 131%
السكر: 500%
الأرز: 575%
العدس:475%
الحمص: 600%
الفول: 500%
الطون: 520%
الأسماك: 1,150%
اللحوم: 800%
الدجاج: 566%
البيض: 775%
الألبان والأجبان: 500%
المنظفات: 420%
الكلينكس: 300%

المنهجية:

تم جمع أسعار عدة أصناف من السلعة الواحدة في عدة مخازن في شهر تشرين الثاني 2019 ومقارنتها بالأسعار في نهاية شهر تموز 2021، وبالتالي فإن النسب المذكورة تعكس ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، وهي قد تختلف بين صنف وآخر للسلعة ذاتها.

فمثلاً هناك أصناف من الطون ارتفعت بنسبة 200% وأخرى بنسبة 550% وثالثة بنسبة 800% ما يجعل متوسط الارتفاع 520%.

 

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