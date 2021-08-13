الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: مناقشة التقرير الرسمي حول تطبيق لبنان للاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري

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في إطار مناقشة تقرير لبنان الرسمي حول تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أمام اللجنة المختصة في الأمم المتحدة، شاركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية متمثلة بالمحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة، في استعراض الخطوات التي حققها لبنان في مسار العمل بالاتفاقية. وعرضت المحامية جنبلاط بنوع خاص للمواضيع المتعلقة بحق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أولادها إن كانت متأهلة من غير لبناني، والتدابير التي قام بها لبنان بهذا الشأن والتي تمثلت بتقديم اقتراحات ومشاريع قوانين لتعديل قانون الجنسية الصادر عام ١٩٢٥ ومنح الام اللبنانية الجنسية لأولادها ومن ضمنها مشروع القانون الذي أعدته الهيئة الوطنية وقدمته الى رئاسة مجلس الوزراء في العام ٢٠١٩. كما استعرضت التدابير الإدارية المعتمدة لتسهيل معاملات المقيمين المولودين من أم لبنانية واستفادتهم من نفس الشروط المطبقة على اللبنانيين في المدارس الرسمية وفي العمل .