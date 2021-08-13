آلان عون: الرئيس عون متفائل بتشكيل حكومة مطلع الاسبوع المقبل

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أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، إلى أن "قرار رفع الدعم لا يجب أن يؤخذ بشكل أحادي، ونحن في مرحلة إنتقالية".

وشدد في حديث للـLBCI، على أن "رفع الدعم يجب أن يترافق مع إقرار البطاقة التمويلية". وكشف أن "إجتماعاً يحصل الآن في وزارة الطاقة للبحث في مسألة المحروقات".

إلى ذلك، شدد عون، على أن "جلسة مجلس النواب أمس كانت حول عريضة الإتهام التي طرحت ولم نوافق عليها، ونؤكد أننا لسنا ضد عقد جلسة لرفع الحصانات، وإقتراح "تيار المستقبل" يتطلب تعديل دستوري طويل".

وأكد أن الرئيس عون متفائل بتشكيل حكومة مطلع الاسبوع المقبل.