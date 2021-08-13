الراعي من بعبدا: الاسراع في التأليف مدخل للحل

A + A -

شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، على "ضرورة تأليف حكومة كمدخل للإصلاحات وللوصول الى حلول لأزماتنا"، متمنيا على "الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية أن يشكلا الحكومة في أسرع وقت"، معربا عن اسفه "للوضع الذي وصلنا إليه"، وأكد ضرورة أن "تقوم الحكومة المنتظرة بالإصلاحات".

وقال: "اننا جميعنا مسؤولون، كل من موقعه، لنتكاتف ونتعاون لنتمكن من تخطي هذه الأزمة".

واشار الى "ان اللبنانيين ينتظرون الدخان الأبيض من ناحية تأليف حكومة جديدة تكون فدائية، لأنها ستواجه الصعاب وسيكون عليها أن تنجز الإصلاحات الهيكلية".