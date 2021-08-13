الجمهورية: أجواء ايجابية بين الرئيسين عون وميقاتي

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كشفت مصادر واسعة الاطلاع انّ اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي كان ايجابياً نسبةً الى حجم التقدم الذي تم التوصّل اليه، بعد تغيير القواعد التي يمكن اللجوء إليها للوصول الى تشكيلة كاملة بالمواصفات المطلوبة والتصنيف المُعتمد للحقائب.

وأوضحت المصادر لـ"الجمهورية" انه تم الاتفاق على مهلة الأيام الثلاثة الفاصلة عن اللقاء العاشر، بُغية إنجاز التفاهمات النهائية على الأسماء المقترحة لإسقاطها على الحقائب العادية، قبل العودة الى البحث في إسقاط الأسماء على الحقائب السيادية بعد تذليل العقبات المُشار اليها.