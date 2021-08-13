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عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 آب 2021

13
AUGUST
2021
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الأخبار

رفع الدعم: المزيد من الإفقار
أولى نتائج رفع الدعم: اختفاء المحروقات من السوق
وصْفة واشنطن لإنقاذ السلطة: دعم اقتصاديّ، هيكلة داخليّة... وتعويم ماجد فرج!
الحريري وجنبلاط خيّبا آمال بري: لا رفع للحصانات
جوليان أسانج... رهين «الكوميديا السوداء»

البناء

اتفاق أميركي «إسرائيلي» يعلنه وزير الخارجية ليبيد: ليس هناك بديل جيد للاتفاق النووي
فشل نيابي ووزاري يرافق التشظي السياسي… والحديث عن إيجابيات التأليف إعلامي
الحسنية يشكر الأسد ويحيّي الحكومة السورية والتمثيل القومي: لا لقرار «الحاكم» ونعم لتسريع الحكومة

الديار

يوم «التكاذب» حول رفع الدعم ينتهي على «زغل»: الفوضى تعم البلاد !
«حرق الوقت» مستمر حكومياّ... تقدم مريح والرئيس عون يستعيد «الطاقة»؟
بيرنز «يكبح» التصعيد جنوباّ ويرسم حدود «المناورة» العسكرية لاسرائيل

اللواء

سلامة لا ينصاع لأوامر عون.. وإدارات الدولة تتهاوى!
«تطبيل إيجابي» بانتظار الإجتماع التاسع.. وكتل المجلس تتبادل الاتهامات

 

الجمهورية

الحكومة من الحقائب الى الأسماء
فقدان النصاب يطير الجلسة

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