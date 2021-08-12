بيان صادر عن تجمّع الشركات المستوردة للنفط.. وهذا ما جاء فيه

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صدر عن تجمّع الشركات المستوردة للنفط البيان التالي:

علم تجمّع الشركات المستوردة للنفط من وسائل الإعلام بقرار مصرف لبنان تأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.

كما وان التجمع، بعد أن قامت المديرية العامة للجمارك اليوم باحتساب الكميات الموجودة لدى الشركات وارسالها الى مصرف لبنان، أخذ علما من وزارة الطاقة والمياه بطلب اعتماد نفس جدول الاسعار السّابق، أي سعر صرف ٣٩٠٠ ل.ل للدولار الواحد.

تجاه هذا الواقع كما والتضارب بين موقعي قرار رسميين مختلفين، يطالب التجمع بتوضيح الآلية وباعتماد سعر صرف موحّد للبيع والشراء للحدّ من المعاناة اليومية للمواطنين.