رابطة معلمي التعليم الاساسي تعلن الاضراب ووقف الأعمال الادارية

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عقدت رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان إجتماعا طارئا بحثت خلاله "ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية المتردية وليس آخرها الإعلان الصريح عن رفع الدعم عن المحروقات وما يستتبع ذلك من زيادة على المواد الغذائية والتي ستطاول حتما المعلمين في شكل خاص والمواطنين في شكل عام، أضف إلى الإنهيار التام في قيمة الرواتب والأجور وتدني مستوى المعيشة وعدم القدرة على الإستشفاء والطبابة والعجز عن دخول المستشفيات نظرا إلى الكلفة الباهظة التي تطلبها المستشفيات".

قررت الهيئة الإدارية "إعلان الإضراب إعتبارا من غد وعدم تنفيذ أي من الأعمال الإدارية وصولا إلى العصيان المدني إذا لم تحصل معالجات جدية وسريعة"، وحذرت وزارة التربية والحكومة المستقيلة والنّواب والمسؤولين من أن لا عودة إلى المدارس في العام الدراسي المقبل إلا إذا تأمن إقرار مشروع القانون بصرف 500 مليار لدعم التربية والمعلمين والمدارس، المحروقات وبأسعار معقولة للمعلمين كي يستطيعوا الحضور إلى مدارسهم، والمازوت في المدارس لتأمين الانارة والتدفئة في المدرسة".

كما وطالبوا بـ "تحسين أوضاع الرواتب للمعلمين من خلال إعطاء سلفة غلاء معيشة وزيادة أجر حصة التعاقد بما يتناسب مع غلاء المعيشة، إضافة إلى شمول المعلمين كافة ملاك ومتقاعدين ومتعاقدين ومستعان بهم بالبطاقة التمويلية، وزيادة نسبة التغطية في تعاونية موظفي الدولة لتغطية كلفة الإستشفاء والطبابة بما يتناسب مع أسعار المستشفيات، وتسريع إعطاء اللقاحات الآمنة للمعلمين، وتأمين بدل نقل للتلاميذ وبخاصة في المدارس الرسمية وهم في جلهم من أبناء الفقراء، والإسراع ببت المناقلات المطلوبة".

وختم البيان: "إن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إذ تعلن موقفها اليوم فهي سوف تسعى إلى دعوة هيئة التنسيق النقابية لإعلان الموقف الأشد إيلاما والمتمثل بالعصيان المدني بعدما تدحرجت الأمور إلى الدرك الأسفل من المأساة".