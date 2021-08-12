توصيات للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا

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عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا إجتماعا برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر رئيس اللجنة ومشاركة كل من: الدكتور وليد الخوري مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتورة بترا خوري مستشارة السيد رئيس الحكومة للشؤون الصحية، السيدة ليلى حجازي مستشارة السيد رئيس الحكومة لشؤون العلاقات العامة وممثلين عن وزارات الصحة العامة، الداخلية والبلديات، العمل، الزراعة، السياحة، الأشغال العامة والنقل، الخارجية والمغتربين، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الصليب الأحمر اللبناني، نقيبة الممرضات والممرضين، وعدد من الأطباء الإختصاصيين في المستشفيات الجامعية، حيث جرى تقييم الواقع الوبائي والإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وصدر عن الإجتماع التوصيات التالية:

"1- التأكيد على التوصية السابقة في ما خص اجراء التعاميم اللازمة من قبل كل من المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، وزارات الداخلية والبلديات، الإقتصاد والتجارة، السياحة ، الصحة العامة, التربية والتعليم العالي والعمل لجهة وجوب منح اللقاح لكافة العاملين في القطاع العام والقطاعات الخاصة الخاضعة لاشرافها على أن يقع على عاتق الأشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح وجوب إبراز نتيجة PCR سلبية كل 72 ساعة بحيث تكون التكلفة المادية للفحص على نفقتهم الخاصة.



2- وزارة السياحة، وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة لأمن الدولة التشدد في قمع المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بالحجر الصحي الفندقي موضوع تعميم المديرية العامة للطيران المدني رقم 31/ 2 سيما بحق الأشخاص الذين يتعمدون ترك جوازات السفر العائدة لهم والإدعاء بفقدانها لاحقا" أو يقومون بحجوزات فندقية وهمية .



3- المديرية العامة للطيران المدني إجراء التعميم اللازم لإعفاء الركاب الذين غادروا لبنان ويريدون العودة خلال فترة اسبوع من إجراء فحص ال PCR في البلدان التي يرغبون بالعودة منها على أن يخضعوا لفحض PCR فور وصولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي كما وإعفائهم من موجب الحجر الفندقي في حال قدومهم من إحدى الدول موضوع التعميم رقم 31/2".