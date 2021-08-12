بيان من مصرف لبنان حول رفع الدعم عن المحروقات

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عطفا على البيان الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بالمحروقات، فإن مصرف لبنان كان قد راسل الحكومة منذ شهر آب 2020 أي منذ حوالي السنة، مؤكدا أنه لا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه، وقد أكد ذلك مرارا بمراسلات اخرى التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم. مؤكدا أن المساس بهذه التلتزظيفات يتطلب تدخلا تشريعيا.

بالمقابل وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون \ولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وان فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها! مما يثبت ضرورة الإنتقال من دعم السلع، التس يستفيد منها التاجر والمحتكر، الى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.