living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل: هناك حرب اقتصادية علينا ومن ينفذها هو رياض سلامة!

12
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل مؤتمر صحافي تناول خلاله قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن رفع الدعم.

واعتبر باسيل ان الحاكم هو حاكم البنك المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية ويجب ان نوقف المجزرة الجماعية في حق الشعب اللبناني.

واضاف: حاكم المصرف المركزي هو من يقرر وحيدا سياسة الدعم منذ 17 تشرين بوقت كنا نطالب ببدء بوضع خطة متكاملة تدريجية لرفع الدعم.

وأكد ان قانون البطاقة التمويلية اقر واللجنة الوزارية التي نص عليها القانون انجزت مهمتها وكان معروفا ان الدعم سيرفع تدريجيا لكنه لن ينخفض الى الصفر وحتى من يتباكى على الاحتياطي الالزامي يعرف ان هناك امورا ستظل تدفع.

واضاف: على اساس ما سبق صدرت موافقة استثنائية بمواصلة دعم المحروقات على اساس 3900 ليرة حتى نهاية الصيف ولكن لم يتم الالتزام وتعرفون جميعا ما نشهده من فوضى بهذا المجال.

ولفت الى ان قرار الحاكم يخالف قرار الحكومة بوقف الدعم التدريجي مقابل اعطاء مساعدات للناس كما انه يخالف قانونا صادرا عن مجلس النواب وما صدر امس من قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل ليس اقل من تفجير البلد وهو قرار قاتل.

واشار الى ان القرار الذي صدر بهذا الشكل لن يوقف التهريب الذي لن يتوقف الا بتشدد الاجهزة الامنية وهناك من يرفع التقارير لكن يتساهل بضبط التهريب على طرقات معروفة وهناك من يسعى لنسف الجو الايجابي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الذي يفترض ان يترجم بنتائج قرييا جدا بحيث يتم تذليل كل العقبات.

وقال: لماذا لا تجتمع الحكومة لتأكيد مرجعيتها او لأخذ اجراءات بحق حاكم المركزي بحال لم يتجاوب؟ هناك حرب اقتصادية علينا ومن ينفذها هو رياض سلامة.

و اضاف: ادعو الناس الى الاستعداد وعدم السكوت وندعو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الاعلى للدفاع والمجلس النيابي لقول كلمتهم.

وختم: اليوم هو وقت ان يضرب الرئيس عون بيده على الطاولة فهذا هو العماد ميشال عون الذي ينتظره الناس ولا يجب ان نقبل بما يحصل ويكفينا ما جرى من اذلال للناس

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout