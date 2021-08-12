باسيل: هناك حرب اقتصادية علينا ومن ينفذها هو رياض سلامة!

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عقد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل مؤتمر صحافي تناول خلاله قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن رفع الدعم.

واعتبر باسيل ان الحاكم هو حاكم البنك المركزي وليس حاكم الجمهورية اللبنانية ويجب ان نوقف المجزرة الجماعية في حق الشعب اللبناني.

واضاف: حاكم المصرف المركزي هو من يقرر وحيدا سياسة الدعم منذ 17 تشرين بوقت كنا نطالب ببدء بوضع خطة متكاملة تدريجية لرفع الدعم.

وأكد ان قانون البطاقة التمويلية اقر واللجنة الوزارية التي نص عليها القانون انجزت مهمتها وكان معروفا ان الدعم سيرفع تدريجيا لكنه لن ينخفض الى الصفر وحتى من يتباكى على الاحتياطي الالزامي يعرف ان هناك امورا ستظل تدفع.

واضاف: على اساس ما سبق صدرت موافقة استثنائية بمواصلة دعم المحروقات على اساس 3900 ليرة حتى نهاية الصيف ولكن لم يتم الالتزام وتعرفون جميعا ما نشهده من فوضى بهذا المجال.

ولفت الى ان قرار الحاكم يخالف قرار الحكومة بوقف الدعم التدريجي مقابل اعطاء مساعدات للناس كما انه يخالف قانونا صادرا عن مجلس النواب وما صدر امس من قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل ليس اقل من تفجير البلد وهو قرار قاتل.

واشار الى ان القرار الذي صدر بهذا الشكل لن يوقف التهريب الذي لن يتوقف الا بتشدد الاجهزة الامنية وهناك من يرفع التقارير لكن يتساهل بضبط التهريب على طرقات معروفة وهناك من يسعى لنسف الجو الايجابي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الذي يفترض ان يترجم بنتائج قرييا جدا بحيث يتم تذليل كل العقبات.

وقال: لماذا لا تجتمع الحكومة لتأكيد مرجعيتها او لأخذ اجراءات بحق حاكم المركزي بحال لم يتجاوب؟ هناك حرب اقتصادية علينا ومن ينفذها هو رياض سلامة.

و اضاف: ادعو الناس الى الاستعداد وعدم السكوت وندعو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة والمجلس الاعلى للدفاع والمجلس النيابي لقول كلمتهم.

وختم: اليوم هو وقت ان يضرب الرئيس عون بيده على الطاولة فهذا هو العماد ميشال عون الذي ينتظره الناس ولا يجب ان نقبل بما يحصل ويكفينا ما جرى من اذلال للناس