كنعان من بكركي: حملات التهشيم والتزوير يجب أن تتوقف ومنطق العمل يجب أن يسود

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رأى النائب ابراهيم كنعان أنه "لا يمكن السير دائما بالاتهامات العشوائية وبالحملات التي تنال من المواقع الوطنية الكبيرة وعلى رأسها بكركي".

وقال بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي: "حملات التهشيم والتزوير يجب أن تتوقف ومنطق العمل يجب أن يسود ومنطق "الحكي البلا معنى لازم يوقف"، والمطلوب حكومة والرئيس عون والرئيس المكلف يعملان يوميا على هذا الأمر وكل الأمل بأن يصل هذا المسار الى نتيجة إيجابية".

وأكد كنعان أنّ يجب أن "نكون سياديين في كل ملف والاستنسابية مرفوضة وما يحصل اليوم هو نتيجة تراكمات".

أضاف: "الجميع يجب أن يتحمل المسؤولية، وهذا ما يدعو إليه الرئيس عون والبطريرك الراعي".