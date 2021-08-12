لا تسليم للمحروقات من منشآت النفط إلى هذا الحين...

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أعلنت منشآت النفط في طرابلس والزهراني إلغاء حصص التوزيع للموزّعين الخميس إلى حين صدور جدول تركيب الأسعار الجديد، وذلك يعد قرار مصرف لبنان برفع الدعم كلياً عن المحروقات.

وقالت منشآت النفط في بيان: "استناداً إلى تعميم مصرف لبنان لجهة احتساب سعر الدولار لشراء المحروقات على سعر الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق، نعلمكم انه لن يكون هناك تسليم للمحروقات من منشٱت النفط في طرابلس والزهراني يوم الخميس الواقع في 12/08/2021 وحتى صدور جدول تركيب الاسعار الجديد وبالتالي تلغى كافة حصص التوزيع غداً في منشآت طرابلس والزهراني".