وزير الصناعة: رفع سعر طن الاسمنت.. وقرار حاكم مصرف لبنان غير مسؤول

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أعلن وزير الصناعة عماد حب الله عن رفع سعر طن الاسمنت إلى مليون ومئة الف ليرة، يضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة وكلفة النقل، ليصل السعر النهائي للمستهلك إلى مليون وأربعمائة ألف ليرة.

ولفت الى ان "السعر السابق للطن الذي حدد بـ ٦٢٧ الف ليرة وضع على اساس سعر الدولار بـ ١١ الف ليرة".

وقال بعد اجتماعه مع أصحاب شركات الاسمنت ان" قرار حاكم مصرف لبنان بالأمس كان غير مسؤول لا بل سيكون مسؤولا عن أشياء كثيرة ستحصل في البلد، قرار الأمس كان يجب أن يكون بالاتفاق مع الحكومة، وكنا اتخذنا قرارات سابقة بألا يرفع الدعم الا بعد إصدار البطاقة التمويلية. وعقدنا اجتماعا قبل يومين وأقرينا الآلية لها."