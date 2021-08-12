لبنان يدخل المستوى الرابع من تفشي "كورونا".. الوضع يزداد سوءاً!

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غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض عبر "تويتر":



"لا يمكن أن يأتي الارتفاع الحاد في عدد حالات الكورونا أمس (٢٥٩١) في وقت اكثر سوءًا. فالمستشفيات بالكاد قادرة على الحفاظ على مولداتها قيد العمل بسبب نقص الفيول، والكثير من الأدوية الحيوية غير متوفرة، اما الروح المعنوية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، فهي في ادنى مستوياتها.



لبنان يدخل المستوى (4) من التفشي المجتمعي. وعدد الحالات الجديدة التي تم الاعلان عنها بالأمس، هي ضعف متوسطعدد الحالات اليومية الجديدة في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن متحور دلتا لا يزال ينتشر بسرعة.



على الرغم من ان هذا كان متوقعًا، إلا أن رقم الأمس كان بالفعل صادمًا. قريبًا، سيلي هذا الارتفاع زيادة في عدد حالات الكورونا التي ستحتاج الدخول إلى المستشفيات.

هل يمكن للمستشفيات استيعاب الطلب المتزايد على أسرتهم؟ من المهم ملاحظة أن المستشفيات لم تتلق حتى الآن مستحقاتها عن علاج مرضى الكورونا خلال موجة الشتاء الاخيرة.

باختصار، من المرجح أن يزداد الوضع السيء سوءًا. ستكون المستشفيات، مع كل مشاكلها الحالية، في المقدمة، حيث سيتعين عليها التعامل مع المزيد من الكرب واليأس، نتيجة لقرارات قصيرة النظر. لقد أصبح طريقنا إلى الجلجلة أكثر وعورة. نسأل الله اللطف والرحمة".