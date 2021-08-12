عناوين الصحف ليوم الخميس 12 آب 2021

الأخبار: «الإمارات ليكس»: أبو ظبي تتنبّأ بـ«التحوّل» السعودي
قرار وقف دعم المحروقات تزامن مع «انفراج حكومي» مفاجئ: السلطة تُعدِم اللبنانيين
الديار: عون وافق على بقاء الوزارات السيادية دون تعديل
نداء الوطن: بري يرفض "حرتقة" عون على "الإسم الشيعي"
طريق "الأونيسكو" مقطوعة: "دم الشُهَدا ما بيصير مَيْ"
اللواء: مسودة عون - ميقاتي: خطوة باتجاه التأليف بعد فشل «البديل الأعلى»!
المنازلة النيابية: الإنقسام الأكبر في المجلس.. وصفيحة البنزين بـ300 ألف ليرة مع دعم «السوق السوداء»
البناء: حكومة رئيسي: عبد اللهيان للخارجية ووحيدي للداخلية… وواشنطن مستعجلة للعودة الى فيينا/ خلط أوراق نيابي عشية الجلسة… وبري يستغرب مواقف الكتل المقاطعة / تقدّم نسبي حكومياً… وإعلان رفع الدعم رسمياً… ونصرالله: لا للشتائم /
الجمهورية: توترت مجلسياً... ولا خرق حكومياً
النهار: المحروقات بسعر السوق وإسقاط جلسة الحصانات
the daily star: Crises-hit Lebanon ends fuel subsidies
l'orient le jour: La Banque du Liban arrête officiellement de subventionner le carburant