أسرار الصحف ليوم الخميس 12 آب 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر عراقية إنّ قرار وضع قمة بغداد كسياق لنظام إقليمي جديد يضمّ دول جوار العراق ومصر منسق مع واشنطن وأنّ الأميركيين يسعون للوصول الى صيغة تتحدث عن انسحاب القوات الأجنبية من سورية تضمن انسحاب إيران مقابل الإنسحاب الأميركي.

خفايا

قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومي إنه تمّ تثبيت صرف النظر عن المداورة والتفاهم على التوزيع الطائفي في الحقائب الخدماتية، وبقي للبحث تسمية وزيري الداخلية والعدل والوزيرين المسيحيّين واسم جديد لوزارة المالية.



نداء الوطن: خفايا

يتردد أن رئيس كتلة نيابية عاتب أحد نوابه عتاباً شديد اللهجة بعدما سحب الأخير توقيعه عن العريضة النيابية.

تبين ان نسبة ارتفاع الوفيات بين المرضى غير المصابين بفيروس "كورونا" في المستشفيات الجامعية ارتفعت اكثر من عشرة اضعاف عن معدلها في العام 2018.



اللواء: أسرار

غمز

يتفاعل الخلاف داخل نقابة (Ordere) على خلفية إضراب تمادى مع الزمن، مع أضرار مؤكدة لدى المعنيين مباشرة.



لغز

تساهم خلافات القرى في عدم تشغيل المولدات وفقدان المازوت، في زيادة العتمة على نطاق خطير!