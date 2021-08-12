living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 12 آب 2021

12
AUGUST
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر عراقية إنّ قرار وضع قمة بغداد كسياق لنظام إقليمي جديد يضمّ دول جوار العراق ومصر منسق مع واشنطن وأنّ الأميركيين يسعون للوصول الى صيغة تتحدث عن انسحاب القوات الأجنبية من سورية تضمن انسحاب إيران مقابل الإنسحاب الأميركي.

 

خفايا

قالت مصادر على صلة بالمسار الحكومي إنه تمّ تثبيت صرف النظر عن المداورة والتفاهم على التوزيع الطائفي في الحقائب الخدماتية، وبقي للبحث تسمية وزيري الداخلية والعدل والوزيرين المسيحيّين واسم جديد لوزارة المالية.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردد أن رئيس كتلة نيابية عاتب أحد نوابه عتاباً شديد اللهجة بعدما سحب الأخير توقيعه عن العريضة النيابية.

 

تبين ان نسبة ارتفاع الوفيات بين المرضى غير المصابين بفيروس "كورونا" في المستشفيات الجامعية ارتفعت اكثر من عشرة اضعاف عن معدلها في العام 2018.

 

 

 


اللواء: أسرار

غمز
يتفاعل الخلاف داخل نقابة (Ordere) على خلفية إضراب تمادى مع الزمن، مع أضرار مؤكدة لدى المعنيين مباشرة.


لغز
تساهم خلافات القرى في عدم تشغيل المولدات وفقدان المازوت، في زيادة العتمة على نطاق خطير!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout