نداء الوطن: حكومياً: اجتماع اليوم قد يحمل تقدماً إضافياً

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

حكومياً، تتجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع الثامن بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لتلمّس مدى حقيقة الأجواء الإيجابية التي حرص الجانبان على ضخها إثر اجتماعهما أمس في بعبدا.

وعما قصده ميقاتي عندما أكد التوصل إلى مسودة صيغة وزارية، أجابت مصادر مواكبة للملف الحكومي: "عنى بذلك الوصول في النقاش إلى مرحلة إسقاط الطوائف على الحقائب". وأوضحت أنّ "المسودة أبقت القديم على قدمه لناحية توزيع الحقائب السيادية مع إعادة توزيع بعض الحقائب الخدماتية وغيرها"، معربةً عن قناعتها بأنّ الرئيس المكلف يعتبر أنّ "البحث أصبح متقدماً ولذلك هو يعول على أن يحمل اجتماع الغد (اليوم) تقدماً إضافياً باتجاه تثبيت نقاط الاتفاق على المسودة المطروحة في الأيام القليلة المقبلة، لأنّ الحاجة باتت ملحة لتأليف حكومة لا سيما وأنّ كل الأطراف أصبحوا يستشعرون حراجة الوضع وخطورته".