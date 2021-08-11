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الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

11
AUGUST
2021
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 12 /8 /2021 ما بين الساعة 06.00 والساعة 10,00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات: حولا، العمرا، عرب اللويزة، طير حرفا، يارون، الضهيرة، البستان، ومروحين ــ الجنوب.

وستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 12 / 8 / 2021 ولغاية 28 / 8 / 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ــ حامات، وثكنة سعيد الخطيب ــ حمانا، وبولونيا، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

كذلك ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 13،12،11 / 8 / 2021 ما بين الساعة 14.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ضهر البيدر، وثكنة سعيد الخطيب ــ حمانا، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

كما ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ: 17،11و18 /8/ 2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير ــ المنشآت يتخللها استعمال ذخيرة حية.

وستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 30.27.26.23.20.19.18.17.16.13.12.9 و31/ 8/ 2021، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

وايضا ستقوم وحدات من الجيش اعتبارا من تاريخ 6/ 8/ 2021 ولغاية 27/ 8/ 2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقلي تدريب ورماية مزرعة حنوش ــ حامات بولونيا، ثكنة سعيد الخطيب ـــ حمانا وسقي أبو علي يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".

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