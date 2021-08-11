أهالي شهداء وضحايا وجرحى تفجير المرفأ: سنحاصر قصر الأونيسكو غدا

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كشف أهالي شهداء مرفأ بيروت في بيان عن أنه “بما أن بغاة المجلس النيابي مصرون على عقد جلسة العار غدا و ما يؤكد ذلك الإجراءات الأمنية التي رصدناها بمحيط قصر الأونيسكو فإننا سنتوجه غدا عند التاسعة صباحا لنحاصر كل مداخل ومخارج المكان المذكور ونناشد كل الأحرار مشاركتنا و دعمنا بكل قوة بذلك ليكون المشهد مشابها ليوم ٤ آب”.

وأضافوا: “كما نعلمكم بأننا سنتوجه منذ اليوم إلى مستديرة فردان للمرابطة هناك بدأ من الساعة العاسرة مساء حتى الصباح انتصارا لدماء شهداءنا و ضحايانا”.

وكان أكد أهالي الشهداء والضحايا والجرحى في انفجار مرفأ بيروت أن تحرُك غد الخميس قائم وفي حال ألغى الرئيس نبيه برّي الجلسة تعلّق التحركات بانتظار تحديد موعد جديد في المجلس النيابي.

وأضافوا: أما لعبة تأمين النصاب من عدمه فهي قديمة، وهي من ترويج السلطة وهدفها أضعاف الحشد الشعبي.