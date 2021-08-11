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وقفة للهيئة الزحلية لمتابعة ملف كهرباء زحلة أمام سرايا زحلة ومعوض ناشد تأمين المازوت

11
AUGUST
2021
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نفذت الهيئة الزحلية لمتابعة ملف كهرباء زحلة 24/24 وقفة أمام سرايا زحلة، الخامسة عصر الظهر، تحت شعار"ضد سلطة العتمة"، بمشاركة النائبين سليم عون وأنور جمعة، الوزيرين السابقين إيلي ماروني وغابي ليون، إضافة إلى رجال دين ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية وثقافية وحزبية وعمال مؤسسة شركة كهرباء زحلة وناشطين، وحشد من المواطنين.

معوض
بعد النشيد الوطني وكلمة عضو الهيئة الزحلية جوزف النجار، ألقى راعي أبرشية زحلة والبقاع للموارنة المطران جوزف معوض كلمة قال فيها: "إن وقفتنا اليوم تضامنية مع كهرباء زحلة، وهي من أجل مطلب إنمائي. علينا أن نعمل مع بعضنا كأبناء هذه المنطقة من أجل إنمائها، وإنها مناسبة لنحيي المهندس أسعد نكد من أجل استمرارية هذه المؤسسة، وهي نموذجية في لبنان".

وناشد "المسؤولين تأمين المازوت لهذه المؤسسة لتستمر كمرفق إنمائي في هذه المنطقة"، وقال: "أدعو الجميع، لا سيما شباب تعلبايا لنتكاتف ونكون قلبا واحدا لأن إنماء المنطقة يجمعنا، فإذا كانت المنطقة مرتاحة نكون كلنا مرتاحين، مسلمين ومسيحيين".

أضاف: "بروح الأخوة والإنسانية الواحدة سنبني هذه المنطقة وهذا الوطن. أما في ما ينعلق بمؤسسة كهرباء زحلة فما تواجهه يرتبط بالذهنية السياسية والثقافة السياسية. نحن نريد ثقافة تهدف إلى الخير العام، كلنا نتألم لأي فئة أو مذهب أو طائفة انتمينا بسبب غلاء المعيشة والمحروقات وفقدان العمل والهجرة والدواء".

وتابع: "في زحلة مرفق انمائي يواجه صعوبات، وعلينا أن نقف بجانبه. ولذلك، نحن معكم نناشد المسؤولين تشكيل حكومة في أسرع وقت لتتخذ التدابير اللازمة والقرارات من أجل استعادة حركة النهوض في لبنان. ولا شك في أن كل التضحيات ترخص أمام آلام الشعب".

وطالب ب"حكومة تتصدى للمتلاعبين بالدولار في السوق السوداء ومكافحة الاحتكار"، داعيا "كل الأفرقاء السياسيين إلى الاستنفار للعمل على إنهاض لبنان لما فيه خير الوطن والشعب".

وختم: "نحن كشعب مطلوب منا أن نبقى على قلب واحد، فعلينا أن نتعاون ونصبر على بعضنا ونتتكل على الله ونتضامن بروح قوية لتخفيف آلامنا للوصول إلى الاستحقاقات النيابية مدعومين بروح الصمود والوحدة".

الزرزور
من جهته، أكد منسق الهيئة الزحلية يوسف الزرزور أن "هذه الوقفة هي وقفة عز وعنفوان وكرامة لمواجهة، بقوة القانون وبحكم العدالة، المحن والمصاعب والعراقيل التي تمنع وصول المازوت إلى شركة كهرباء زحلة"، لافتا إلى " الظلم المجحف من قبل عصابات التهريب والسرقة والاحتكار"، وقال: "إن مدينة زحلة وجوارها مثال للحوار والمحبة والانفتاح، ولا بديل عن شركة كهرباء زحلة، وتاريخها العريق يشهد".

وسأل: "لماذا لا يتأمن الفيول فينعم لبنان كله بالنور؟ و لماذا لا يتم منع التهريب وضبطه؟"، وقال: "لن نقبل بأن يبقى البقاع منطقة الحرمان، نريد حقنا من الإنارة، فالمازوت يعني دورة الحياة والحيوية والدينامية، ونطالب بتأمين الكميات المطلوبة".

نكد
وشدد المدير العام لكهرباء زحلة المهندس أسعد نكد على "أهمية تأمين المازوت للشركة لتستمر 24/24"، مؤكدا أن "هذه الأزمة التي يمر بها كل لبنان سببها مشروع رفع الدعم"، مناشدا الزحليين و البقاعيين "الوقوف دائما بجانب الشركة لأنها شركتهم ".

وطنية
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