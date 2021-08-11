الكشف عن عملية اغتيال كانت ستحصل خلال حفل زفاف في أحد فنادق جبيل.. وهذه التفاصيل

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توافرت معلومات لفصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي من مكتب معلومات كسروان/جبيل حول احتمال قيام شخصين بعملية اغتيال لأحد الأشخاص خلال حفل زفاف قائم في أحد فنادق جبيل على خلفية ثأرية.

على الفور، داهمت قوة من الفصيلة بمؤازرة مكتب معلومات كسروان/ جبيل ودورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان إحدى غرفه، حيث جرى توقيف المشتبه بهما وهما كل من: ر. ح. (من مواليد عام 1984، لبناني) و ز. ح. (من مواليد عام 1970، لبناني).

وضبطت بندقية نوع "م١٦" مع 3 مماشط و82 طلقة، ومسدّسَين مع 5 مماشط و67 طلقة عيار 9 ملم.

واعترف (ر. ح.) بما نسب إليه، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.