وزير الطاقة يرد على خبر مزعوم يحمّل الوزير مسؤولية تأخير وصول الفيول العراقي الى لبنان

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر البيان التالي:

يتناقل بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مزعوماً ومنسوباً الى مصدر عراقي يقول فيه ان الوزير غجر يتحمّل مسؤولية تأخير وصول الفيول العراقي الى لبنان،

يهم المكتب الاعلامي للوزير غجر ان يؤكد ان هذا الخبر غير صحيح وملفق، اذ ان هكذا انواع من الاتفاقات التي يعمل عليها بشفافية مطلقة تأخذ حوالي الشهر من الوقت لانجاز كل مراحلها التقنية بعد توقيع العقد بين الجانبين اللبناني والعراقي. اذ ان كل مراحل تنفيذ العقد من دفتر الشروط والشركات التي ستشارك في المناقصات وكيفية الاستبدال ترسل تباعاً الى الجانب العراقي وتحديداً الى وزارة المالية العراقية وشركة سومو التابعة لوزارة النفط العراقية للموافقة عليها قبل ان يبدأ الجانب العراقي بإرسال اول شحنة كي يتم استبدالها بفيول مطابق لمواصفات معامل الكهرباء في لبنان وفق مناقصات شفافة.

اما بقية الكلام المنسوب زعماً الى مصدر عراقي فلا داعي للرد عليه، خصوصاً ان الوزير غجر كان واضحاً في مؤتمره الصحافي الذي عقده فور عودته من العراق عن ساعات التغذية المتوقعة نتيجة الاتفاق مع دولة العراق وكذلك بيان مؤسسة كهرباء لبنان.

علماً ان الاتفاق والمناقصات وتفاصيل العقد سيكون منشوراً بكل شفافية على موقع المديرية العامة للنفط. ويتمنى المكتب الاعلامي لوزير الطاقة على جميع الاعلاميين والحريصين على بثّ الاخبار المسؤولة وعدم اثارة بلبلة بغنى عنها، ان يتأكدوا من اي معلومة من مصدرها كي لا تتسبب بأي أزمة تضاف الى الازمات الكثيرة التي يعانيها الشعب اللبناني.