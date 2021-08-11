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لو كنت مكان ميشال عون… (بقلم كريس تشوبوريان (جبّور))

11
AUGUST
2021
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كريس تشوبوريان (جبّور) -

كثر، في يومنا هذا، الخبراء في لبنان و أصبح اللبناني يفهم في كل المجالات و يسمح لنفسه توزيع الشهادات للآخرين… عند انتشار وباء كورونا تحوّل اللبناني إلى خبير في الطبّ و بدأ يوزّع وصفات طبيّة، و أثناء مباريات كرة القدم العالمية تحوّل اللبناني إلى خبير رياضي و بدأ يزايد على اللاعبين المحترفين، و عند انفجار مرفأ بيروت تحوّل اللبناني من خبير كيميائي يحلّل نوعية الدخان و إذا كانت مادة النيترات تنفجر أم لا، إلى خبير عسكري يحلّل إمكانية قصف إسرائيل و وجود سلاح في العنبر، وصولاً إلى خبير في القانون يصدر أحكام و يفقه في النصوص القانونية. أمّا في السياسة فالجميع أصبح خبيرًا سياسيًا خاصة بعد ثورة ١٧ تشرين، و أصبح الكل يزايد على فخامة الرئيس: لو كنت مكان ميشال عون…

لو كنت مكان ميشال عون، كنت شكّلت حكومة حسب قناعاتي و بوزراء إختصاصيين يطبّقون مشروعي لأبرهن أنني لا أشبه الباقين في المنظومة و قادر على الإصلاح. لكن مهلاً، الحكومة تبدأ عملها بعد نيل الثقة حسب الطرق الدستورية، أي بعد إصدار رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة، تذهب هذه الأخيرة إلى المجلس النيابي لنيل الثقة حسب مشروعها المتجسّد بالبيان الوزاري. و مَن يعطي الثقة؟ سادة النواب. فهل يعطي معارضو الرئيس الثقة لحكومة قد ينجز الكثير و يجعل من ميشال عون بطلاً تاريخيًا حوّل لبنان إلى جنّة كما حلم و خطّط منذ زمنٍ؟ و هل تولد حكومة ب٢٦ صوتًا فقط؟ طبعًا لا.

لو كنت مكان ميشال عون، كنت فعلت مثل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي جمّد أعمال النواب و رفع الحصانة عن الجميع و أحالهم إلى المحاكمة، أو مثل الأمير السعودي، محمد بن سلمان، الذي حجز الفاسدين في فندق لاسترجاع الأموال المنهوبة. لكن تخيّلوا لدقيقة واحدة فقط نفس المشهد في لبنان. أوقف الجيش اللبناني الإرهابي شادي المولوي، فأخرجوه بسيارة نجيب ميقاتي. أوقفت القوى الأمنية الناشط ميشال شمعون بعد التحريض و الشغب فهدّدت القوات اللبنانية بقطع الطرقات و الشغب و تدخّل نقيب الإصلاح ملحم خلف لإخراجه. نعت الوزير جبران باسيل الرئيس بري بال"بلطجي" فهدّدوا السلم الأهلي و تعدّوا على مراكز التيار. فكيف إذا كانت المحاكمات ستطال الرؤوس الكبيرة كما سيفضح التدقيق الجنائي؟ ستكون النتيجة حتمًا الحرب الأهلية لأن المافيا مستعدّة لخراب الوطن و انقاذ نفسها.

لو كنت مكان ميشال عون، كنت استقلت كوني عاجز، كي لا أكون شاهد زور. لكن إذا كنا في حرب، هل نصمد لتحقيق مكاسب آملين بربح المعركة لإعطاء وطننا حياةً جديدة و مستقبل أجمل؟ أم نستسلم و نسلّم وطننا العزيز للفاسدين، اللذين نهبوا البلد، ليكمّلوا مشروعهم الهدام؟ سترجع منظومة الفساد لتستولي على الوطن و تكمل السرقات و تعيّشنا في وهم البحبوحة، و بعد سنوات، حين يستغني الخارج عن عملاءه في الداخل سنعيش تلك الأزمة مجدّدة و ربّما حينها قد يموت الوطن إلى الأبد.

أخيرًا، لو كنت مكان ميشال عون، كنت بقيت خارج السلطة أصرخ دون محاولة للتغيير، كوني عارف أن لا صلاحيات لرئيس الجمهورية في ظل هذا النظام. و ماذا بعد؟ أجلس و أنظر البلد يغرق و اللصوص يسرقون مقدراته و أنا أصرخ للنجدة أم أرمي نفسي في بحر الأمواج لمحاولة إنقاذ الوطن؟ فكيف إذا كان العماد ميشال عون…

في الخلاصة، لبنان يعيش أزمة نظام و حرب بين منظومة الفساد و مَن يحاول تحرير لبنان من قبضة اللصوص. إمّا أن نصمد و ندعم هذا الرجل أو نستسلم و نعترف أنّنا لسنا آهلين لنكون مواطنين لبنانيين. و كما قال فخامة الرئيس العماد ميشال عون: "يبقى الشرف في المحاولة…"

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