بري يُعلق على مقاطعة جلسة مجلس النواب: أنتم لا تدرون ماذا تفعلون

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إزاء المواقف التي صدرت تجاه الجلسة النيابية غداً صرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بما يلي :

لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ماهم من مهارة في هذه الميادين

اسألكم ما قيمة نصوص الدستور المواد ، ٦٠ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٨٠ ...؟



ما قيمة القانون رقم ١٣/٩٠ ؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة : جورج عقيص، جورج عطالله هاغوب بقرادونيان هذا عدا عن نواب الاحتياط ؟.



وبالتالي قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الا اذا كنتم على إستعداد لالغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون .

وانتم لا تدرون ماذا تفعلون ..!