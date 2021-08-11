جلسة مجلس النواب غداً غير شرعية.. باسيل: لن نقبل طمس الحقيقة!

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غرّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:

موقف التيار مبدئي برفع الحصانات التي تحول دون مساءلة المسؤولين عن انفجار المرفأ ونحن نرفض محاولة البعض في مجلس النواب الالتفاف على القضاء ومنعه من استكمال التحقيق وصولاً إلى الحقيقة…ولن نقبل طمس الحقيقة.

واضاف: إنّ جلسة مجلس النواب غداً غير شرعية لانه لم يتم التقيد بالآلية القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية.