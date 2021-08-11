جعجع: تكتل الجمهورية القوية يقاطع الجلسة النيابية غدا

A + A -

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهورية القوية" في المقر العام للحزب في معراب، ان الكتلة اتخذت قرارا بمقاطعة الجلسة النيابية المزمع عقدها غدا، داعيا كل الكتل الى "الانضمام الينا ومقاطعة جلسة الغد التي في حال انعقدت ستكون عارا".

واعتبر ان العريضة النيابية عرقلت التحقيق العدلي، ولا يحق لرئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسة للبحث في عريضة نيابية بعد طلب القاضي طارق بيطار رفع الحصانات.

وقال: "لم أر أكثرية نيابية "تغش شعبا" بهذا الشكل، واذا وقع بعض النواب عريضة فهذا لا يعني انها اصبحت قانونية".