حمدان: أقدِمْ يا جيشنا واستعِدْ حقنا في لقمة عيشنا، والناس معك

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كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
منعاً لخسارة وطننا نهائياً، فليخرج أبناء جيشنا، "قرشنا الأبيض الذي حافظنا عليه لمواجهة مثل هذه الأيام السوداء" ..
ويعيد إلى اللبنانيين حقهم من مافيا المذاهب والطوائف، المسيطرة على مراكز التوزيع والتخزين لمادة المازوت، التي تُعتبر من المواد ذات القيمة الاستراتيجية، في حماية الأمن الوطني ..
أقدِمْ يا جيشنا واستعِدْ حقنا في لقمة عيشنا، والناس معك ..
ومن يعاديك، فاسد ومفسد، وشريك في نهب المال العام، وعصابات كانتونات المذاهب والطوائف ..