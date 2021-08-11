حمدان: أقدِمْ يا جيشنا واستعِدْ حقنا في لقمة عيشنا، والناس معك

A + A -

كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

منعاً لخسارة وطننا نهائياً، فليخرج أبناء جيشنا، "قرشنا الأبيض الذي حافظنا عليه لمواجهة مثل هذه الأيام السوداء" ..

ويعيد إلى اللبنانيين حقهم من مافيا المذاهب والطوائف، المسيطرة على مراكز التوزيع والتخزين لمادة المازوت، التي تُعتبر من المواد ذات القيمة الاستراتيجية، في حماية الأمن الوطني ..

أقدِمْ يا جيشنا واستعِدْ حقنا في لقمة عيشنا، والناس معك ..

ومن يعاديك، فاسد ومفسد، وشريك في نهب المال العام، وعصابات كانتونات المذاهب والطوائف ..