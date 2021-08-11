طقس صيفي رطب ومتقلب يسيطر على لبنان.. هل تعود الامطار؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب ومتقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يستقر تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و33 درجة).



- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، ويتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خصوصا في المناطق الشمالية فترة بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، كما يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية فترة بعد الظهر.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا ،سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 80%

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,57

- ساعة غروب الشمس: 19,27