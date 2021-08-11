وهّاب يكشف من يُغطّي "محتكري المازوت"

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إعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيستغل موضوع وزارة المالية "ليزعل".

وقال وئام وهاب في حديث إلى برنامج "الحدث" عبر قناة الجديد: "ما فيك تجي كسر مع رئيس الجمهورية ميشال عون لأنه ما بيمشي الحال".

وتمنَّى وهاب على الرئيس بري، أن "يحوِّل المجلس إلى ورشة عمل للاستفادة من المدة المتبقية من ولاية المجلس".



ورأى وهاب, أنّ "مجلس النواب يعمل بحسب "غب الطلب" واللبنانيون بمكان والمجلس بمكان".

وفي سياقٍ آخر إتّهم وهاب المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، بـ "تغطية مُحتكري المازوت".