"هرجٌ ومرج" في القياعة.. وسائق صهريج يُحاول دهس أحدهم!

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شهدت منطقة القياعة فجرا، إشكالاً بين الأهالي وسائق صهريج مازوت صودف مروره في الشارع الذي كان ملاذهم لعدم احتمالهم انقطاع الكهرباء وتوقف المولدات عن تغذية منازلهم بالتيار، بسبب شح مادة المازوت وارتفاع أسعارها في السوق السوداء.

وفي التفاصيل، أنه عند عبور الصهريج أوقفه بعض الأهالي ومنعه من إكمال طريقه، وساد المكان حال من الهرج والمرج إثر محاولة السائق دهس أحدهم تحذيرا لإفساح الطريق أمامه، وسارعت عناصر الأجهزة الأمنية وعملت على تفريق المواطنين وفض الاشكال بين الطرفين، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".